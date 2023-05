Tirana drejt finales së kupës

Shpërndaje







17:35 09/05/2023

Çështje e hapur mes Vllaznisë dhe Egnatias

Rezultati 3-0 i ndeshjes së parë me Teutën është mjaft komod për Tiranën në sfidën e kthimit të gjysmëfinales së Kupës së Shqipërisë. Por bardheblutë nuk do ta marrin lehtë.

“Është ndeshje që të çon në finale, duhet vlerësuar sepse jo të gjithë shkojnë në ndeshje të tilla”.

Trajneri i bardhebluve gjithsesi është disi i shqetësuar pasi në derbi me Partizanin do të shkojë me mungesa.

Mes Vllaznisë dhe Egnatias çështja e finales është ende e hapur. Ndeshja e parë në ‘Loro Boriçi’ përfundoi 1-1.

Të dyja këto ndeshje do të luhen këtë të mërkurë.

Tv Klan