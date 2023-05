Tirana e Athina reagojnë për Belerin

15:40 12/05/2023

Rama: Sprovë për drejtësinë. Mitsotakis: Të lirohet

Edhe pse prej disa ditësh ka zhvilluar një fushatë të ashpër kundër Fredi Belerit, kryeministri Rama i ka kujtuar drejtësisë sfidën me të cilën do të duhet të përballet për të dhënë prova se arrestimi i tij është ligjërisht i motivuar.

Në një postim në Twitter, kreu i qeverisë kujdeset të tregojë se mes betejës politike të shumicës me kandidatin e opozitës për Himarën dhe hetimeve apo përfundimeve të prokurorisë, nuk ka lidhje.

“Beteja jonë me atë kandidat nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë e plotë të organeve të drejtësisë, i bëj thirrje të gjithëve të mos nxitohen në konkluzione politike, por të presin me durim fjalën dhe provat drejtësisë.”

Por arrestimi i Belerit nuk ka lënë indiferente Greqinë, kryeministri Mitsotakis foli në një tubim elektoral duke paralajmëruar Shqipërinë se anëtarësimi në BE varet dhe nga respektimi i të drejtave të minoritetit grek.

“Nëse Shqipëria dëshiron të afrohet me BE, ka detyrimin të sigurojë zgjedhje vendore të lira dhe të ndershme dhe të lirojë menjëherë ata që ka burgosur në mënyrë që të marrin pjesë në procesin zgjedhor.“

Kryeministrit Mitsotakis i është përgjigjur ministrja e jashtme, e cila në një reagim në Twitter nënvizon faktin se blerja e votave, akuzë me të cilën u arrestua Beleri është shkelje e rëndë në legjislacionin shqiptar dhe përpara ligjit janë të barabartë, si për shqiptarët, ashtu dhe minoritarët.

“Kandidatura e shtetasit shqiptar, Alfred Beleri që kandidon për zgjedhje nga bashkëqytetarët e tij, nuk kërkon ndonjë trajtim të veçantë. Ai është i barabartë para ligjit si kushdo tjetër. I takon vetëm prokurorëve dhe gjyqtarëve që ta trajtojnë këtë çështje në përputhje me provat. Me respekt, u kërkojmë miqve tanë grekë në Athinë që të monitorojnë nga afër e me durim zhvillimin e çështjes, duke lejuar drejtësinë shqiptare të kryejë punën e saj, pa presione të jashtme apo mesazhe përçarëse. Është mirë të mbajmë të informuar Brukselin, por duhet të presim edhe shfaqjen e fakteve.”

Pikërisht në emër të shtetit grek mëngjesin e kësaj të premteje, ambasadorja greke në Tiranë ka dorëzuar dhe një notë dhe ka kërkuar detaje për arrestimin.

Por debati ka përfshirë dhe politikën në vend, Sali Berisha, arrestimin e kandidatit të tij për Himarën e sheh si hakmarrje të Ramës.

“Qëllimet mafioze të Edi Ramës ndaj ndaj trojeve dhe tokave të Himarës, shtytësi i vërtetë i këtyre akteve që po ndodhin në Himarë.”

Vangjel Dule, kreu i PBDNJ nga radhë e të cilës vjen Beleri përpara komisariatit të Himarës, kërkoi lirimin e menjëhershëm.

“Me tërë kuptimin e fjalës, rrëmbyen Fredi Belerin, një akt i paprecedentë.”

