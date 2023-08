Tirana eliminohet nga Conference League

22:25 03/08/2023

Bardheblutë humbasin sërish ndaj Beshiktashit

Tirana e humbi edhe ndeshjen e kthimit me Beshiktashin të enjten në “Air Albania”. Bardheblutë edhe pse zhvilluan një lojë të mirë në pjesën e parë u mundën me rezultatin 2 – 0 duke u eliminuar nga Konferencë Liga. Ndeshja nisi 15 minuta vonesë për shkak se tifozeritë u përplasën mes tyre.

Sende të forta dhe stola fluturuan nga njëra tribunë në tjetrën. Situata u qetësua kur forcat speciale vendosën duke krijuar një kordon sigurie. Futbollistët e Tiranës e nisën menjëherë në sulm, duke rrezikuar portën e Beshiktashit dhe rastet më të mira i pati Kaina e Hasani.

Bardheblutë u shtrënguan të zëvendësonin portierin Selmani pas gjysmë orë lojë për shkak dëmtimi. Ai u largua me barelë nga fusha. Mbrojtja e Tiranës nuk lejoi futbollistët e Beshiktashit të shënonin edhe pse turqit patën rastet e tyre. Pjesa e dytë nisi me ritëm.

Beshiktashi zhbllokoi rezultatin në minutën e 56′. Amarti i shpëtoi mbrojtjes së Tiranës, duke dërguar topin në rrjetë. Në të 66′ Beshiktashi mbeti me 10 lojtarë për shkak të një kartoni të kuq.

Ekipi turk pavarësisht se ishte me më një futbollist më pak realizoi golin e dytë me Abubakar në minutën e 75′, pasi nuk arritën të largonin rrezikun afër zonës. Ndeshja e parë në Stamboll kishte përfunduar me fitoren 3 – 1 të Beshiktashit.

