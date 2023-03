Tirana fiton me Laçin dhe merr kryesimin

Shpërndaje







22:55 11/03/2023

Partizani dhe Vllaznia ndahen në barazim në Shkodër

Tirana fitoi 3-2 me Laçin në ndeshjen e luajtur në “Elbasan Arena”. Hasani gjeti avantazhin për bardheblutë që në minutën e 5’. Ishte sërish ai që në të 19’ dyfishoi me një goditje mjaft të bukur. Tirana e dominoi pjesën e parë totalisht duke realizuar edhe golin e tretë me Lulaj.

Pjesa e dytë foli më shumë për laçianët. Kurbinasit zotëruan lojën por nuk mundën të ndryshonin fatin e ndeshjes.

Guindo realizoi me penallti ndërsa në minutat shtesë golin e dytë e shënoi Ujka.

Tirana ruan vendin e parë me 43 pikë madje është e vetme. Sfida direkte mes Vllaznisë dhe Partizanit përfundoi në barazim 1-1.

Ishin të kuqtë që shënuan të parët. Që në minutën e 3’, Da Silva gjeti rrugën e rrjetës.

Por Partizani gaboi 5 minuta më pas duke shkaktuar një 11-metërsh të cilin e ktheu në gol Balaj. Sfida ishte e luftuar por më së shumti skuadrat u kujdesën të mos e humbnin ndeshjen.

Partizani gjendet në vendin e dytë me 41 pikë, ndërsa Vllaznia në të katërtin me 37.

Tv Klan