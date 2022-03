Tirana fiton me përmbysje me Vllazninë

19:41 12/03/2022

Tirana fitoi derbin e Shqipërisë i luajtur në fushën e Vllaznisë duke shtuar diferencën me ndjekësit dhe shpresuar më shumë te titulli kampion.

Skuadra e Orges Shehit triumfoi me përmbysje 2 – 1 të shtunën në stadiumin Loro Boriçi. Aralica realizoi pas 7 minutash lojë për vendasit, ndërsa Latifi shpërdoroi një mundësi të mirë për të dyfishuar rezultatin, duke gabuar nga pika e penalltisë.

Ismajlgeci befasoi mbrojtjen shkodrane, duke barazuar rezultatin në fundin e pjesës së parë. Në minutën e 70’, Hoti realizoi golin e fitores për bardheblutë, që tani janë 11 pikë larg Laçit. Partizani barazoi 2 – 2 takimin me Egnatia.

Skuadra nga Rrogozhina kaloi në avantazh me Shytin në mesin e pjesës së parë, ndërsa Junior barazoi përkohësisht rezultatin në të dytën.

Dalja e Markut me të kuq shtoi presionin e lojtarëve të Egnatias dhe Shtubina realizoi në të 88’. Por të Partizani edhe pse u ndëshkua me të kuq edhe Bitri arritën të barazonin në kohën shtesë sërish me Junior. Të dielën do të luhet takimet e tjera të vlefshme për javën e 25.

