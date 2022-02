Tirana fiton me Skënderbeun

20:20 05/02/2022

Bardheblutë mbajnë larg ndjekësit

Tirana vijon të mbajë larg ndjekësit, duke fituar 3-2 me Skënderbeun. Bardheblutë triumfuan në sfidën e javës së 19, duke shkuar në kuotën e 43 pikëve. Fillimisht Seferi e Limaj në pjesën e parë dhe Da Silva në të dytën bënë që skuadra e Orges Shehit të marrë rezultatin e gjashtë pozitiv radhazi në kampionat. Në pjesën e dytë Tirana rrezikoi, pasi Zguro dhe Mensah shënuan për Skënderbeun, por pa i sjellë pikë ekipit të tyre.

Partizani fitoi 4-0 me Teutën. Afrimi i merkatos së janarit Skuka realizoi në minutën e dytë të sfidës, ndërsa Cara dyfishoi avantazhin e të kuqve. Në minutën e 54’ Teuta mbeti me 10 lojtarë, pasi Daja u përjashtua me të kuq. Në epërsi numerike Sota dhe Junior shënuan për Partizanin, duke bërë më të sigurtë fitoren. Një rikthim te suksesi për ekipin e Dritan Mehmetit që po kërkon afrimin me kreun.

Kastrioti arriti një fitore me vlerë ndaj Dinamos. Pas pjesës së parë me pak raste golat u realizuan në të dytën. Greca ishte shënuesi në suksesin 2 – 0 të krutanëve që e bëjnë më të fortë garën për mbijetesë, pasi tani edhe pse të fundit janë në kuotën e 15 pikëve. Të dielën do të luhen përballjet e tjera të javës së 19, Egnatia – Kukësi dhe Laçi – Vllaznia.

