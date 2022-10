Tirana fiton ndaj Bylisit

Shpërndaje







23:26 16/10/2022

Barazim mes Laçit dhe Vllaznisë

Tirana mori fitoren ndaj Bylisit, në një transfertë delikate dhe të vështirë. Një sukses që i mban bardheblutë në objektivin e titullit.

Pjesa e parë ishte pa gola, me pak raste dhe me shumë kujdes nga të dyja skuadrat. Edhe e dyta filloi me të njëjtin ritëm.

Por në 20 minutat e fundit u kërkua më shumë. Në minutën e 79-të, Tirana arrin të zhbllokojë sfidën me anë të Hasanit. Mes Laçit dhe Vllaznisë nuk ka fitues, me sfidën që përfundoi në barazim 1-1. Kurbinasit shënuan me Adeleke ndërsa Vllaznia barazoi me Markun.

Tv Klan