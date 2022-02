Tirana fiton sfidën e radhës, vazhdon kryesimin

23:06 14/02/2022

Laçi e ndjek në vendin e dytë, fiton edhe Partizani

Tirana ka marrë fitoren e katërt radhazi dhe vijon e pashqetësuar në krye të renditjes, me duke distancën prej 6 pikësh me vendin e dytë. Bardheblutë mposhtën 2-0 në shtëpi Egnatian. Skuadra e Orges Shehit shënoi që në minutën e 13 me Xhixhën. Bardheblutë ishin të kujdesshëm duke pritur momentin e duhur edhe ose Egnatia mbeti me 10 lojtarë. Goli i dytë erdhi në minutën e 80 nga Hoti.

Laci i Mirel Josës nuk do të ndalet në ndjekje të Tiranës. Ndaj Dinamos ekipi kurbinas fitoi 0-1 në ndeshjen e luajtur në “Elbasan Arena” duke shkuar në kuotën e 40 pikëve. Guindo realizoi golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 24, duke i siguruar skuadrës së tij fitoren e katërt radhazi në kampionat.

Ndërsa të kuqtë vuajtën në korfë, por më në fund arritën të fitonin. Ishte në fakt Skënderbeu që shënoi në pjesën e parë të takimit me Mensah.

Në pjesën e dytë, Xhuljano Skuka i aktivizuar në pjesën e dytë udhëhoqi skuadrën kryeqytetase dhe me dy golat e tij. Pas disa tentativave goli i barazimit erdhi në mesin e kësaj pjese. Më pas dy gola të tjerë të partizanit u ndalën nga traversa dhe nga shtylla. Ishin sekondat e fundit të kohës së rregullt kur Skuka pasi kaloi portierin Rexhepi e dërgoi topin në rrjetë duke siguruar një fitore me mjaft vlerë.

