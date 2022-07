Tirana, gati për Conference League

23:39 18/07/2022

Shehi: Nuk ka vend për të qarë, ana psikologjike është e mirë

E eliminuar nga Champions, tirana do të zbresë në fushë kundër boshnjakëve të Zrinjsi në turin e sytë të Conference League. Në konferencën e zakonshme për shtyp para ndeshjes trajneri Orges Shehi, premtoi se skuadra e tij është e gatshme për këtë përballje pasi ka lënë pas humbjen me Dudelange.

“Ana psikologjike është mirë, nuk ka vend për të qarë atë që iku dhe në futboll ndeshja e radhës vjen shpejt. Sa mirë që rikthehemi pas një jave dhe ana psikologjike është e mirë për të përballuar një ndeshje ndaj një kundërshtari të ndryshëm nga ai që ishte një javë më parë. Përballemi me një skuadër që ka bërë mirë dhe ka traditë, ka të ndërthurur eksperiencën dhe lojtarët e rinj”.

Shehi tha se do të ndryshojë strategjinë e skuadrës së tij, duke iu përshtatur këtij kundërshtari.

“Kemi një formacion të pranueshëm përballë kundërshtarit të nesërm. Nesër do të ketë ndryshime pasi ndryshon edhe kundërshtari, kemi zgjedhur një strategji tjetër dhe në fushë do të shihet. Nesër shihen ndryshimet, jo sot. Ne nesër kemi menduar një strategji tjetër se ndryshon kundërshtari dhe lojën do ta interpretojmë në mënyrë tjetër. Sa i përket Tiranës serioze siç ishte në sezonin e kaluar, ne këtë pretendojmë. Por, ne kërkojmë të shkojmë aty ku ishim sezonin e kaluar dhe më pas të përmirësohemi”.

Ndeshja e parë mes Tiranës dhe Zrinjskit do të luhet këtë të martë në orën 20:00, në stadiumin “Air Albania”.

