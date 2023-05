Tirana gati për Teutën

Shpërndaje







23:33 05/05/2023

Bardheblutë synojnë një tjetër sukses ndaj durrsakëve, trajneri Shehi kërkon kujdes e përqëndrim

Tirana do ta luajë në transfertë sfidën e javës së 32 kundër Teutës në stadiumin “Niko Dovana”.

Trajneri Orges Shehi tha në konferncën për shtyp përpara takimit se kërkon përqendrim maksimal, ndërsa tregoi se Abazaj është në dyshim ndërsa portieri Bekaj do të mungojë për shkak kartonësh.

Tekniku analizoi rivalët durrsakë të cilët luftojnë për mbijetesë.

“Të gjithë kanë vështirësi. Është një kampionat shumë rivalizues pasi të gjitha skuadrat janë brenda objektivave. Çdo skuadër ka objektivin e vetë. Dhe Teuta gjithmonë kërkon që të ngjitet më lartë sepse është poshtë pritshmërive të veta. Kjo nuk është hera e parë. E dimë që do të jetë një ndeshje e luftuar përballë dy skuadra që gjithsecili do të fitojë për të qenë brenda objektivave të veta”.

Skuadrat u përballën në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, me kryeqytetasit që fituan 3-0 më 26 Prill.

Tekniku 45-vjeçar shton se sfida në kampionat është e ndryshme nga ajo në Kupë. Shehi kërkon nga ekipi mos ta ketë mendjen te derbi ndaj Partizanit.

“Deri në derbi i bien 10-11 ditë. Me 17 atëherë, pas ndeshjes së Kupës me Teutën do të fokusohemi te derbi. Nuk mendoj që tifozët duhet të ngarkohen me emocione të mëdha për të mbyllur llogaritë e kampionatit. Derbi është derbi që do të thotë është i paparashikueshëm. Por duhet të zhvishemi nga këto emocione për të mos u ngarkuar shumë”.

Bardheblutë kryesojnë kampionatin pas 31 javëve të luajtura në kuotën e 59 pikëve, ndërsa Teuta ngelet në vend të 6 me 39 pikë të grumbulluara.

Klan News