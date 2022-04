Tirana humbet me Kastriotin

19:20 24/04/2022

Tirana u dorëzua në sfidën me Kastriotin që humbi me rezultatin 1 – 0. Takimi i javës së 30 u vendos nga goli i nigerianit Onanuga në minutën e 16. Përpjekjet e lojtarëve të Tiranës u ndalën nga portieri Sali.

Bardheblutë edhe pse u ndalën nuk rrezikojnë kreun, pasi ndjekësi më i afërt është 15 pikë larg. Krutanët me këtë sukses vijojnë me rezultatet pozitivë po afrohen me zonën e kupave të Europës.

Egnatia po shpresojnë ende që të mos kthehet në Kategorinë e Parë. Fitorja 1 – 0 me Skënderbeun në Korçë e mban në vendin e tetë, zona play off. Teuta mundi Dinamon po 1 – 0. Kampionatit i kanë mbetur edhe 6 javë për të zhvilluar.

Tv Klan