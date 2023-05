Tirana kërkon Kupën e Shqipërisë

21:49 31/05/2023

Shehi konfirmon ofertën e Shkëndijës së Tetovës

Tirana dhe Egnatia do të luajnë finalen e Kupës së Shqipërisë mbrëmjen e së enjtes në Elbasan. Bardheblutë kërkojnë trofeun e 17, pasi nuk arritën të triumfonin në kampionat, ndërsa skuadra nga Rrogozhina mbërrin për herë të parë në këtë fazë të aktivitetit. Te Tirana ka shumë mungesa, pasi 6 titullarë janë të pezulluar nga Disiplina dhe për këtë trajneri Orges Shehi ka afruar lojtarë nga skuadra U19. Gjithsesi kjo situatë nuk e dekurajon atë.

“Kemi vështirësi edhe në plotësimin e formacionit, por nuk është se do të futemi në fushë duke qarë. Do të futemi në fushë me besim, me autoritet, siç i takon fanelës së këtij klubi dhe shpresojmë të fitojmë Kupën”.

Kjo pritet të jetë edhe ndeshja e fundit e Orges Shehit në stolin e Tiranës ndaj ai synon ta mbyllë me trofe. Vetë trajneri sqaron situatën duke konfirmuar ofertën e Shkëndijës së Tetovës.

“Shkëndija është një klub shumë i rëndësishëm në arenën mbarëkombëtare të futbollit. Kontaktet kanë qenë edhe më parë me ta, por unë mendoj se gjithçka do të zgjidhet ose do të negociohet pas ditës së nesërme. Deri në ditën e nesërme fokusi është te kjo finale, që është shumë e rëndësishme për ne”.

Në finalen e Kupës së Shqipërisë do të jenë vetëm tifozët e Egnatias, pasi ata të Tiranës janë të përjashtuar nga Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pas incidenteve në ndeshjen me Bylisin.

