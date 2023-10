Tirana kërkon pajtim me Shehin

Shpërndaje







23:11 27/10/2023

Osmani: Do ketë një takim me Halilin

Tirana kërkon të ulet në bisedime me teknikun, në mënyrë që çështja të mos përfundojë si një dosje në komisionet juridike të Federatës së Futbollit apo edhe më tej. Një ditë para derbit Dinamo-Tirana, në konferencën për shtyp doli drejtori sportiv i Tiranës Tefik Osmani. Prania e tij para mediave duket se ishte pikërisht për të lënë të kuptohet se diçka po ndodh mes presidentit të klubit Refik Halili dhe Orges Shehit, trajneri i pezulluar, por jo i shkarkuar nga bardheblutë.

“Si me presidentin dhe me Gesin flas me të dy palët. Nuk po bëhet diçka e madhe. Ju garantoj që në ditët në vazhdim do bisedojnë me njëri tjetrin dhe nuk do ketë tymnajë”.

Drejtori Osmani madje duket optimist në deklaratën e tij.

“Me thoni një trajner tjetër që ka ik nga Tirana dhe nuk është kthyer”.

Ka të dhëna se trajneri Orges Shehi i është drejtuar dhomës së zgjidhjes së konflikteve për të sqaruar situatën e tij, është ose jo trajner i klubit Tirana, pasi gjendja juridike pezullim në këtë rast nuk ka kuptim. Nga ana tjetër, ka të ngjarë që Orges Shehi të ketë një ofertë serioze nga Partizani.

Tv Klan