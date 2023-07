Tirana kualifikohet në turin e dytë të Conference League

23:24 20/07/2023

Eliminohen Vllaznia dhe Egnatia

Vllaznia fitoi ndeshjen e kthimit me Linfield 1-0, por shkodranët u eliminuan nga Conference League, pasi kishte humbur sfidwn e parë me rezultatin 3-1. Autor i golit në “Loro Boriçi” ishte Bekim Balaj.

Tirana u kualifikua për në turin e dytë pasi fitoi 2-1 ndeshjen e kthimit me Dinamo Batumi. Në turin e dytë, bardheblutë do të luajnë me Beshiktashin.

Egnatia beri maksimumin por nuk ia doli përballë Ararat të Armenisë. 90 minutat dhe koha shtesë përfunduan në barazim 4-4. Në goditjen e penalltive, Ararat fitoi 4-2.

Tv Klan