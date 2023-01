Tirana kundër Erzenit për të ruajtur vendin e parë

22:41 25/01/2023

Partizani me një sfidë të vështirë, pret Teutën në shtëpi

Ka dy arsye përse Tirana kërkon fitoren ndaj Erzenit edhe pse jashtë fushës. Në fakt “Niko Dovana” përfaqëson një fushë asnjanëse për të dy skuadrat, por bardheblutë shkojnë në këtë ndeshje me synimin të ruajnë pozicionin kryesues duke marrë hak për humbjen e fazës së parë.

Partizani luan në shtëpi, por kjo nuk do të thotë që për të kuqtë do të jetë e lehtë,. Aq më tepër që Teuta, tashmë nën drejtimin e Edi Martinit po del nga zona e ftohtë e renditjes dhe do të tregohet agresive për të marrë pikë, sa më shumë të mundet.

Ndeshja e fundit për javën e 18 do të jetë ajo mes Egnatias dhe Kukësit.

