Tirana do të sfidohet të Dielën në Elbasan nga Pogradeci për të vendosur ekipin që do të jetë pjesë e Superiores sezonin e ardhshëm. Bardheblutë e mbyllën në vendin e 8-të sezonin e rregullt, ndërsa pogradecarët e drejtuar nga Ardi Mema vijnë në këtë pikë pas play off të luajtur ku kaluan Burrelin dhe Besën.

Trajneri i Tiranës, Bledi Shkëmbi shprehet i bindur se do të vijojnë të jenë pjesë e elitës.

“Nuk i druhem faktit të presionit, ndeshje vendimtare që futbollistët duhet të bëjnë më të mirën e tyre. Janë të rritur, kuptojnë rëndësinë e këtij momenti, ndeshje dhe klubi. Kemi kaluar vit goxha të vështirë, jam i bindur që fundit do të jetë i gëzueshëm.”

Tirana nuk do të përsërisë sezonin 2016-2017 ku zbriti një kategori më poshtë, ndërsa Pogradeci kërkon të jetë pjesë e Supriores për herë të parë prej sezonit 2011-2012.

Tv Klan