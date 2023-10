Tirana mbështet me projekte Luginën e Preshevës

18:07 28/10/2023

Veliaj: Do të ndërtojmë shkollën “Naim Frashëri” në Bujanoc

Pas shkollës “Dituria” në Komunën e Preshevës, Bashkia e Tiranës do të kontribuojë edhe për një shkollë tjetër të Luginës në Bujanoc, e cila mban emrin e Naim Frashërit.

Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj priti kreun e Kuvendit Komunal të Bujanocit, Enver Ramadanin, të cilët folën për këtë projekt dhe shumë të tjerë.

“Falë bashkëpunimit të dy Këshillave kemi një propozim për të investuar në shkollën mban emrin e rilindasit të madh, Naim Frashëri. Tiranës i shkon të investojë në palestrën e shkollës sepse jemi Qyteti Europian i Sportit. Na shkon edhe sepse besoj që fëmijët që merren me sport, ndoshta nuk do jenë të gjithë për ekip olimpik, por ama do të dinë të luajnë në skuadër, do mësojnë që jeta ka humbje, por ka edhe fitore. Ky investim është më shumë një investim për të krijuar skuadër dhe një komunitet me këta fëmijë. Ndaj, jemi shumë entuziastë dhe mezi presim, sapo të kemi projektin teknik, t’jua japim këtë mbështetje”.

Veliaj nënvizoi se mbështetja e Bashkisë së Tiranës për Luginën e Preshevës do të jetë e vazhdueshme.

“Lugina e Preshevës është ndoshta nga ato pjesë të kombit tonë që ka edhe sfidat më të mëdha. Ne mund të kemi beteja që janë të zgjidhshme mes nesh, se në fund të ditës janë debate brenda shtetit dhe qeverisë sonë, por është pak më ndryshe kur je në minorancë dhe kur të duhet të jesh gjithmonë e më shumë në përpjekje për të qëndruar me dinjitet dhe për ta mbajtur kokën lart, për të ruajtur atë gjuhë, atë traditë, atë kulturë dhe për të rritur ata fëmijë me dashuri për këtë vend, për këtë komb dhe këtë kulturë që kemi”.

Nga ana tjetër, në vijimësi të ndërhyrjeve në infrastrukturë, Bashkia e Tiranës ka përfunduar Rrugën e Çekrezës në Zall Herr, një aks rural që lidhet më tej me Niklën.

