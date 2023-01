Tirana merr kreun

Shpërndaje







20:00 21/01/2023

Bardheblutë fituan me Bylisin

Tirana u rikthye në krye të renditjes pas fitores 4-1 me Bylisin në javën e 17 të Superiores këtë të shtunë. Bardheblutë dominuan sfidën, ndërsa u veçua braziliani Patrick shënues i 3 golave. Për Tiranën shënoi edhe Hasani. Goli i Kaçorrit në pjesën e dytë nuk i dha Bylisit atë që duhej për t’u larguar me pikë nga kryeqyteti.

Partizani barazoi 1-1 me Kastriotin të shtunën në Kamëz. Në ndeshjen që hapi javën e 17 realizuan fillimisht kryeqytetasit me penallti me autor Carën, por më pas krutanët shënuan me Zogajn. Fitore e thellë 4-1 për Vllazninë ndaj Laçit në Shkodër.

Hoxha, Juriç dhe Jonuzi shënuan për shkodranët, ndërsa të vetmin për kurbinasit e realizoi Shkurtaj. Bekim Balaj hyri në fushë si zëvendësues, por pa arritur të festojë golin. Të dielën do të luhen ndeshjet e tjera të javës së 17, Kukësi-Erzeni dhe Teuta-Egnatia.

Tv Klan