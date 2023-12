Tirana në pritje të Vitit të Ri, qytetarët shijojnë momentet e fundit të 2023-shit në sheshin “Skënderbej”

19:45 31/12/2023

Në Tiranë po ndihet atmosfera e ndërrimit të viteve. Teksa na ndajnë pak orë nga ardhja e vitit 2024, sheshi “Skënderbej” është mbushur me qytetarë.

“Ajo çfarë duket dhe vihet re është se qytetarët janë duke shijuar momentet e fundit të 2023. Duket sikur Tirana sot është zgjuar shumë herët. Ka pasur një Tiranë të zhurmshme, një Tiranë që deri diku do thoja të rrëmujshme, por që i kishte hije kësaj dite sepse njerëzit nxitonin për ta bërë të bukur ditën e fundit të 2023 duke e mbyllur këtë vit me mirënjohje dhe duke e parë me pozitivitet drejt 2024”, raportoi gazetarja Anisa Krraba në një lidhje live për edicionin e lajmeve në Tv Klan.

Megjithatë pritet që njerëzit të shtohen pasi Bashkia e Tiranës ka rezervuar surpriza për Vitin e Ri.

“Është bërë traditë që Vitin e Ri ta presim me këngë dhe festivale. Bashkia e Tiranës ka menduar që 2023 ta mbyllë me një koncert, i cili ka qenë për një javë duke u zhvilluar këtu në Tiranë. Sonte do të ngjisë në skenë të tjerë artisë. Do të ketë këngëtarë të njohur. Era Istrefi është njëra prej tyre e cila do të ngjitet sonte për të kënduar për gjithë qytetarët që do ta presin 2024-ën jashtë”, raportoi gazetarja./tvklan.al