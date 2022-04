Tirana në rrugën drejt titullit

22:00 25/04/2022

Laçi me sytë nga matematika, mesjava vendimtare për fatin e sezonit

Humbja minimale ndaj Kastriotit ka shtyrë festën te Tirana. Bardheblutë kanë shansin e madh për ta fituar titullin ndaj rivalit më të fortë të këtij sezoni, Laçit. Kryeqytetasit vendosen këtë të enjte përballë kurbinasve, që numërojnë 15 pikë më pak se Tirana kur në lojë kanë mbetur edhe 18 të mundshme.

Përpos humbjes, edhe një barazim në këtë përballje do të ishte fatale për skuadrën e Shpëtim Duros, që pretendon të jetë kompetitiv deri në fund. Fitorja do e bënte akoma dhe më interesante garën për titullin, pasi në javët e fundit do të kalonte i gjithë presioni i pikëve në kahun e Tiranës.



Ajo që do e favorizonte skuadrën e Orges Shehit në këtë moment do të ishin padyshim distanca e pikëve, por edhe ndeshjet direkte, pasi deri më tani, formacioni bardheblu ka fituar dy dhe ka humbur një përballje. Aq më tepër, Tirana duhet që të dështojë për të marrë më shumë se tre pikë në 5 duelet e mbetura, dhe Laçi të merrte maksimumin për të qenë kurbinasit në majën e klasifikimit.

Një mision thuajse i pamundur, pavarësisht se në Laç janë të bindur se e kanë potencialin për të shkruar historinë. Për sa kohë që matematika e lejon një gjë të tillë, ëndrra mund të bëhet realitet.

