Tirana në turin e 2 të Conference League, Shehi ndryshon formacion ndaj Zrinjski

17:40 19/07/2022

Orges Shehi premtoi një qasje tjetër në ndeshjen e turit të dytë të Conference League. Tirana do të përballet me një kundërshtar ndryshe, Zrinjski i Bosnje Hercegovinës, kërkon që bardheblutë të përshtasin si formacionin ashtu edhe strategjinë sipas këtij kundërshtari.

Tekniku i klubit kryeqytetas tha në konferencën e zakonshme për shtyp para ndeshjes se tifozët duhet të presin një Tiranë tjetër, si ajo e sezonit të kaluar, e qartë, cinike dhe agresive. Rreshtimi nuk do të ndryshojë, por emrat e titullarëve nuk janë të njëjtë.

Bekaj në portë, Toshevski, Behiratçe, Najdovski e Ismajlgeci në mbrojtje. Në mesfushë kthehet Limaj, ndërsa Aleksi bashkohet me Qefalinë, i cili nëse luan sot titullar, debuton në Europë.

Seferi do të luajë si sulmues kryesor, i cili do të ketë ndihmën e Xhixhës dhe Hasanit. Takimi do të luhet në orën 20:00 në Air Albania.

