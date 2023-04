Tirana, një hap nga finalja e Kupës

23:40 26/04/2023

Barazim në sfidën tjetër, Vllaznia – Egnatia

Tirana është me një këmbë në finalen e Kupës së Shqipërisë. Fitorja 3-0 ndaj Teutës në ndeshjen e parë gjysmëfinale i bën bardheblutë thuajse të kualifikuar. Skuadra e Orges Shehit ishte dominuese në fushën e lojës, por rezultati u zhbllokua në fundin e pjesës së parë. Florent Hasani në kufirin e pozicionit jashtë loje dhe më i shpejtë se mbrojtësit e Teutës arriti të shënojë golin e parë.

Zëvendësimet e Teutës në pjesën e dytë nuk sollën rezultatin e pritshëm. Bruno Lulaj shënoi edhe golin e dytë për Tiranën. Rezultatin 3-0 e vendosi Lushkja me një gol tepër të bukur. Tirana shkon e qetë në ndeshjen e kthimit.

Gjithçka është e hapur në duelin tjetër gjysmëfinal. Vllaznia dhe Egnatia barazuan 1-1. 45 minutëshi i parë nuk prodhoi gola, pavarësisht rasteve. Në pjesën Egnatian arriti të shënojë me Duamena i cili përfitoi nga një pakujdesi në mbrojtje.

Shkodranët në fushën e tyre bënë gjithçka për të barazuar dhe ia dolën në minutën e fundit shtesë. Në takimin që do të luhet në Rrogozhinë mes tyre do të jetë një luftë e vërtetë pasi edhe në Kupën e Shqipërisë nuk vlen goli i shënuar jashtë fushe. Ndeshjet e kthimit do të luhen më 12 Maj.

