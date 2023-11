Tirana përfshihet nga stuhia, rrebeshe shiu në kryeqytet

13:08 03/11/2023

Reshje shiu me intensitet të lartë kanë përfshirë kryeqytetin shqiptar që prej mesditës së sotme. Stuhia pritet që të vazhdojë përgjatë gjithë pasdites dhe ditës së shtunë.

Sipas sinoptikanes Lajda Porja, do të kemi reshje të shumta në të gjithë Shqipërinë që do të shoqërohen dhe me rënie temperaturash.

Lajda Porja: Pritet që të kemi një përkeqësim të motit. Shqipëria pritet të përkeqësojë kushtet e motit duke filluar që sot pas mesdite. Reshjet si fillim do të nisin në veri dhe më pas do të zbresin gradualisht duke sjellë shira intensivë, që priten pas ditës së sotme, edhe shtuna do të ketë reshje intensive duke sjellë probleme në disa qarqe, si Shkodër, Tiranë, Elbasan, zonën e Krujës, më pas do të zbresin dhe Vlora dhe Gjirokastra do të marrin sasi reshjesh të konsiderueshme dhe ky sistem pritet që nesër të zhvendoset në qarkun e Korçës.

Pritet që dita e dielë të sjellë përmirësim të kushteve të motit, por gjithsesi reshjet e shiut dhe vranësirat do të mbeten prezente në të gjithë territorin e vendit./tvklan.al