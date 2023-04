Tirana rimerr kreun e renditjes

23:32 10/04/2023

Partizani barazoi 1-1 me Egnatian

Goli i Florent Hasanit me penallti shënuar në minutën e 89 ndaj Kukësit i siguroi Tiranës rikthimin në krye të renditjes së kampionatit. Bardheblutë fituan 2-1 me Kukësin. Në fundin e pjesës së parë shënoi Hila për Tiranën. Me fillimin e së dytës Rashiti barazoi për Kukësin. Veriorët patën tjetër mundësi, por ishte portieri i Tiranës dhe traversa që ndalën golin e avantazhit.

Tirana u rikthye në lojë dhe kërkoi me ngulm golin e fitores që gjithsesi erdhi si 11-metërsh për prekje të topit me dorë nga Barbosa i Kukësit.

Partizani humbi një mundësi të artë në ndeshjen e javës së 28 duke lënë pikë ndaj Egnatias. Skuadra nga Rrogozhina barazoi në minutën e parë shtesë. Të kuqtë ishin duke fituar me golin e shënuar nga Mba që në minutën e 22.

Në pjesën e dytë, në kërkim të golit të barazimit, Egnatia goditi traversën. Në aksionin sulmues Egnatia gjeti barazimin me Dëamene. Egnatia mbetet në zonën Europiane, ndërsa Partizani numëron 48 pikë.

