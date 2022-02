Tirana sfidon Skënderbeun në “Air Albania”

21:16 04/02/2022

Fagu: Rivali i Tiranës është vetja jonë, Bekaj: Laçi e Kukësi për titull

Në konferencën për shtyp para sfidës me Skënderbeun, zëvendës-trajneri i Tiranës, Erbim Fagu theksoi se momentalisht i vetmi kundërshtar dhe që do mund ta pengonte ekipin bardheblu drejt titullit kampion është vetja e vet.

“Kemi ndeshjen me Kukësin, i cili është rivali jonë për titull. Treguam që jemi një skuadër e ndërtuar për të dalë kampion. Ajo që është më e rëndësishmja, në këtë moment kundërshtar kemi veten tonë”.

Atmosfera në skuadrën kryesuese të Superligës është tepër e mirë, teksa portieri Visar Bekaj thekson se rivalët për ta janë Laçi dhe Kukësi.

“Nëse me Kukësin kemi dhënë 100%, me Skënderbeun duhet 200% se ndeshjet që thuhen se jantë lehta në letër, mundet të jenë shumë të vështira. Duhet të shkojmë ndeshje pas ndeshjeje dhe të arrijmë qëllimin”.



Përballja mes Tiranës dhe Skënderbeut do të luhet këtë të shtunë në orën 16:45 në stadiumin kombëtar “Air Albania”. Tirana kryeson renditjen me 40 pikë, i distancuar me 24 pikë nga korçarët që mbajnë vendin e 8-të.

Klan News