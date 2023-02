Tirana solidarizohet me Ukrainën

16:05 24/02/2023

Marshim në kryeqytet në 1-vjetorin e sulmit rus

Tirana i është bashkuar me dhjetëra metropoleve botërore në manifestimin në mbështetje të Ukrainës në 1 vjetorin e sulmeve ruse mbi Kiev.

Me qindra qytetarë i janë përgjigjur pozitivisht ftesës së Bashkisë së Tiranës për të marshuar nga rruga “Ukraina e Lirë” deri në sheshin “Skënderbej” me moton “Ne qëndrojmë me Ukrainën”.

Ambasadori ukrainas në Shqipëri shprehu mirënjohjen për të gjithë mbështetjen që ka dhënë vendi ynë gjatë këtij viti pushtim.

“Mirënjohje të veçantë për mbështetjen edhe nga kryesimin i Shqipërisë në këshillin e sigurisë të OKB për ndihmën financiare dhe ushtarake që qeveria e Shqipërisë i ka dhënë Ukrainës”, tha Shkurov.

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim premton në emër të qeverisë që përfaqëson se të gjithë krimet e dokumentuara që Kremlini ka kryer në Ukrainë do të hetohen.

“Kemi parë raporte tronditëse të torturave, dhunës sekuale, rrëmbimeve, kampeve dhe vrasjet në masë nga Kremlimi, do të sigurohemi që të qëndrojmë së bashku e të sigurojmë liri e drejtësi”, u shpreh ajo.

Ministri i Mbrojtjes premton se mbështetja dhe ndihma nuk do të kursehet për Ukrainën dhe në vijim.

“Rusia është forcë ushtarake, por s’mund të jetë kurrë më e fortë sesa NATO. Besoj dhe shpresoj që me këtë mbështetje të palëkundur, në fund kjo luftë do të përfundojë në favor të Ukrainës. S’do ketë kurrë një Rusi fituese”, tha Niko Peleshi.

Si nismëtar i manifestimit, kryebashkiaku Erion Veliaj kërkon nga të gjithë qytetarët që ta shohin cenimin e lirisë në Ukrainë si një çështje që ju përket.

“Asnjë njeri nuk është i lirë nëse nuk janë të gjithë të lirë. Çdo gjë që impakton lirinë e dikujt tjetër impakton dhe lirinë tonë”, tha Veliaj.

Veç qytetarëve në manifestim merrnin pjesë deputetë, ministra dhe të gjithë përfaqësuesit e trupit diplomatik në vend kuptohet që mungonte ambasadori rus.

