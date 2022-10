Tirana synon pikët e plota me Erzenin

23:55 21/10/2022

Shehi: Ta mbyllim fazën e parë siç duhet

Fitorja 1 – 0 në fushën e Bylisit i jep Tiranës një arsye më shumë për të vijuar me rezultatet pozitivë. Bardheblutë do të luajnë me Erzenin në javën e nëntë dhe për trajnerin Orges Shehi objektivi është fitorja.

Orges Shehi: Do të bëjmë maksimumin për ta mbyllur fazën e parë me sa më shumë pikë.

Erzeni i rikthyer këtë sezon në Superiore me 12 pikët grumbulluara deri më tani është mes ekipeve më të mirë.

Orges Shehi: Vetëm 2 ose 3 momente nuk ka marrë atë që ka dashur. Një skuadër që qëndron mirë në mbrojtje dhe kjo e bën më të vështirë.

Tirana nuk do të ketë të gatshëm Limajn dhe Toshevskin. Po të shtunën do të do të luhen edhe ndeshjet Kukësi – Egnatia dhe Kastrioti – Laçi. Java e nëntë hapet sot me përballjet Teuta – Partizani dhe Vllaznia – Bylis.

