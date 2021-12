Tirana ‘vesh’ bardheblu kryeqytetin

22:51 23/12/2021

Kukësi ndan pikët me Vllazninë, Egnatia surprizon Teutën

Partizani nuk ka mundur të ndalë arratinë e Tiranës në krye të Superligës shqiptare, me bardheblutë që triumfuan në frymën e fundit në derbin e kryqytetit, duke u shpallur kampionë të dimrit. Të kuqtë toleruan vetëm në sekondat e fundit në stadiumin “Air Albania” në një duel që mbylli në mënyrën më të mirë të mundshme vitin futbollistik 2021 në vend.

Tirana e nisi më kërkuese në fushën e lojës. 27 minuta zgjati barazpesha, me Përgjonin që përfitoi nga një pakujdesi në mbrojtjen e të kuqve dhe me kokë shndërroi në gol një krosim nga këndi. Me avantazhin minimal u mbyll pjesa e parë, ndërsa në të dytën, Partizani kërkoi që të gjente golin e barazimit.

Të kuqtë fituan një penallti, por Stenio Junior gaboi objektivin. Gjithsesi, braziliani korigjoi shënjestrën pak minuta më pas, duke realizuar edhe golin e barazimit. Kur gjithçka po shkonte drejt fërshëllimës së trefishtë, Xhixha tundi rrjetën e portierit Teqja për të dërguar në delir tifozët bardheblu. Me këtë fitore, Tirana numëron 33 pikë në vendin e parë, ndërsa Partizani gjendet i pesti me 18 pikë.



Fitore surprizë mori Egnatia 2-1 në fushën e Teutës, teksa e bën akoma dhe më të bukur garën në fundin e tabelës së renditjes. Dy golat e fitores për rrogozhinasit mbajnë firmën e Artur Maganit.



Vllaznia dhe Kukësi kanë shpërdoruar një mundësi të artë për të marrë pikë të plota në “Loro Boriçi” dhe për të mbajtur në presion Tiranën kryesuese. Në Shkodër u luajt një duel tepër i bukur dhe me shumë emocione, me 90-minutëshin që u mbyll në barazim 1-1. Kukësi numëron 28 pikë në vendin e dytë, ndërkaq, Vllaznia e katërta me 25 pikë.

Klan News