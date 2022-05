Tiranathlon, aktivitete të shumta të dielën në Tiranë

23:47 27/05/2022

Veliaj: Ky vit është historik për kryeqytetin

Pas finales së madhe të Conference League, që u zhvillua të mërkurën në stadiumin “Air Albania”, aktivitetet sportive në Tiranë vijojnë këtë të diel me “Tiranathlonën”, një garë e jashtëzakonshme që përfshirë tre disiplina: not, pedalim dhe vrap.

Për t’u kujdesur për të gjitha detajet, kryebashkiaku Erion Veliaj zhvilloi një takim me organizatorët e triathlonës, ku do të marrin pjesë atletë të njohur shqiptarë e të huaj.

“Na duhet pak ndihmë nga Policia e Shtetit, Policia Rrugorë, Policia Bashkiake dhe grupet tona të logjistikës. Garuesit do të dalin nga Farka, në drejtim të Shkozës, do të përdoret i gjithë itinerari i Lanës, deri te Pallati me Shigjeta, për t’u kthyer sërish në park. Pra, nuk do të kemi kufizim masiv të qytetit, por vetëm në këtë pjesë dhe me interval të shkurtra kohore, teksa grupi i çiklistëve u afrohet kryqëzimeve në caktuara”.

Ai tha se hapja e kryqëzimeve do të kryhet gradualisht, që qyteti të mos e ndjejë në qarkullim, ndërsa qendra do të jetë Ditë pa Makina për t’u shijuar nga fëmijët dhe qytetarët.

Për këtë aktivitet në Tiranë do të vijnë 15 delegacione, si nga Greqia ose SHBA, por edhe 500 atletë ku nuk do te mungojnë as nga Ukraina.

“Nuk do të organizohej në Tiranë Kampionati Europian i Peshëngritjes, po mos kishim ndërtuar Parkun Olimpik. Nuk do të ishte bërë ndeshja finale e Conference League, po mos ishte ndërtuar stadium. Nuk do të kishim fan zonat, po mos ishin bërë Sheshi Skënderbej, Pedonalja apo po të mos ishte pastruar Parku i Liqenit. Nuk do ta bënim dot Triathlonën të dielën, po mos kishim bërë Liqenin e Farkës”.

Sa i përket finales së Konference Lige, Veliaj theksoi se për organizimin Shqipëria mori notën 10.

