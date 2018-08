Tiranë- Një i ri është plagosur me armë zjarri në banesën e tij në kryeqytet.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:00, në rrugën “Tahsim Shehu”. Sipas njoftimit të policisë 28-vjeçari me inicialet A.S është plagosur me armë zjarri në këmbë, në rrethana ende të paqarta,

Ai ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Policia po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikim dhe kapjen e autorit./tvklan.al