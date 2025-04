Partizani për 17-vjeçarë është shpallur kampion i Shqipërisë, për sezonin 2024-2025.

Të kuqtë e kryeqytetit, barazuan 3-3 në derbi ndaj Tiranës dhe ia dolën të ruajnë kryesimin e renditjes me 41 pikë, 1 pikë më shumë se bardheblutë e vendit të dytë.

Në ndeshjen e luajtur në kompleksin sportiv “Skënder Halili”, ishte Partizani që festoi.

Pjesa e parë ishte spektakolare, me Partizanin që shënoi dy gola të shpejtë me Himallarin dhe Hykën, ndërsa Tirana barazoi me Gjinin dhe Bamin.

Megjithatë, pjesa e parë u mbyll me avantazhin e të kuqve, pasi golin e gjeti sërish Himallari, që kompletoi dopietën.

Në minutat e fundit, Gjini barazoi shifrat, por nuk mjaftoi për të ndryshuar fatin e titullit kampion.

Sukses i rëndësishëm për të besuarit e trajnerit Aldo Duro që arrijnë të rikonfirmohen kampion të Shqipërisë për moshat U-17 duke koleksionuar titullin e dytë radhazi.

/tvklan.al