Titulli kampion në volejboll për femra

12:47 05/05/2022

Skënderbeu merr revanshin ndaj Tiranës, i mposht në sytë e 3 mijë tifozëve

Tre mijë tifozë, kishin mbushur plot e përplot shkallët e pallatit të sportit “Tamara Nikolla”, në finalen e tretë të volejbollit mes Skënderbeut dhe Tiranës, që përfundoi me rezultatin 3-0 në favor të vajzave korçare. Skuadra e drejtuar nga trajneri Pandush Kapedani, mposhti mes spektaklit bardheblutë e trajneres Prenga.

Me ekipin e futbollit që ka marrë tatëpjetën, sportdashësit korçarë janë afruar me vajzat e volejbollit. Kjo ndeshje tregoi edhe një herë tjetër se këtë sezon Skënderbeu ka ndërtuar një skuadër mjaft të fortë. Ka qenë një fotokopje e takimit të parë, atje ku seti i parë është diktuar nga Tirana deri në pikët e fundit për të ardhur më pas përmbysja e korçareve që i janë dashur pikët shtesë për të fituar këtë set me shifrat 27-25.

Në të dytin, vajzat e Pandush Kapedanit janë më të freskëta dhe arrijnë të fitojnë më me lehtësi këtë set me shifrat 25-17. Edhe seti i tretë është i diktuar nga Skënderbeu, por Tirana rikuperon ndjeshëm terren aq sa i shkon pranë barazimit të pikëve, por gjithçka mbyllet në favor të korçareve me shifrat 25-22 dhe krejt takimi 3-0.

Kjo fitore i ka afruar më shumë me titullin kampion vajzat e Skënderbeut, teksa trofeu në Korçë mungon që prej vitit 1986. Finalja e katërt është planifikuar të zhvillohet më 7 Maj në Tiranë. Në rast se në këtë duel fitojnë vajzat bardheblu të Amarilda Prengës, atëherë ajo që do të vendos fituesin do të jetë finalja e 5-të e 10 Majit, që është planifikuar të luhet në Korçë.

