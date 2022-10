Tjetër aksident me vdekje në Lushnje, humb jetën gruaja 50-vjeçare

13:04 26/10/2022

Një tjetër aksident me vdekje ka ndodhur në Lushnje. Korrenspondentja e Klan News, Anila Sefa, raporton se në rrugën rurale Krutje-Bubullimë ka humbur jetën një grua 50-vjeçare me iniciale A.Rr. e cila udhëtonte me motor.

Viktima humbi kontrollin e mjetit dhe u rrëzua në kanalin në anë të rrugës, ku përplasi kokën. 50-vjeçarja nuk mbante kaskë dhe për shkak të dëmtimeve në kokë humbi jetën në vendngjarje.

Policia shkoi në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e dinamikës.

Më herët gjatë ditës së sotme, në autostradën Lushnje-Fier humbi jetën 59-vjeçari Q.Th. i cili udhëtonte me motor dhe u përplas në pjesën e pasme të një mjeti bujqësor. /tvklan.al