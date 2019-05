Tjetër derbi anglez në finale të Europa Lueague

Tjetër derbi anglez në Europa Lueague pas atij në Champions. Chelsea do të përballet me Arsenalin në trofeun e dytë për nga rëndësia në kontinent.

Një kualifikim i vështirë për blutë e Londrës që u vendos vetëm pas penalltive në takimin me Frankfurtin. Koha e rregullt dhe ajo shtesë përfundoi në barazim 1 – 1 ashtu si në sfidën e parë. Lojtarët e Chelseas gabuan me pak duke kaluar më tej.

Arsenali fitoi edhe ndeshjen e kthimit në fushën e Valencias, por me rezultatin 4 – 2. Sfida e parë në Londër ishte mbyllur me suksesin 3 – 1 të Topçinjve. Finalja e Europa Ligës do të luhet më 29 Maj në Baku.

Tv Klan