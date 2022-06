Tjetër largim nga Superliga

21:48 02/06/2022

Erion Hoxhallari firmos në Rumani, prezantohet në gjuhën shqipe të Arad

Erion Hoxhallari është largimi i radhës nga Superliga shqiptare. Futbollisti 27-vjeçar ka firmosur në Rumani me skuadrën e Uta Arad, duke u bashkuar me lojtarin tjetër të ish-Superiores, Idriz Batha. Skuadra rumune ishte në bisedime prej kohësh me Hoxhallarin, teksa bëri që të flasë shqip faqen zyrtare në Facebook.

Mbrojtësi u shpall kampion i Superiores me Tiranën, me të cilët luajti në 33 ndeshje, ku shënoi 1 herë dhe dha tre asiste për shokët e skuadrës. Kjo është eksperienca e dytë jashtë vendit për Hoxhallarin, pas asaj në Austri, ndërsa në Shqipëri është aktivizuar me Teutën dhe Laçin, si dhe ka qenë pjesë stabël e kombëtares kuqezi.

Me Tiranën, Hoxhallari ka fituar dy tituj kampion si dhe Kupën e Shqipërisë në sezonin 2016-2017. Lojtari bardheblu është grumbulluar me kombëtaren për duelet e radhës, ndaj Islandës dhe Izraelit më 6 dhe 10 Qershor në Ligën e Kombeve dhe miqësoren me Estoninë më 13 Qershor.

