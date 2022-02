Tjetër shpërthim në Kiev: Viktimat mes civilëve dhe ushtarëve

11:35 24/02/2022

Një këshilltar i zyrës së Presidentit ukrainas thotë se nga sulmet ruse në Ukrainë kanë humbur jetën edhe civilë.

Sipas asaj që shkruajnë mediat britanike, i njëjti burim tha se janë më shumë se 40 ushtarë që kanë humbur jetën, ndërsa shumë të tjerë kanë mbetur të plagosur.

Ndërkohë, vetëm pak çaste më parë, raportohet për një tjetër shpërthim në kryeqytetin ukrainas Kiev. Nga ana tjetër, forcat ukrainase deklarojnë se të paktën 4 tanke të armikut janë djegur në Karkiv./tvklan.al

Russia just launched a cruise missile attack on Brovary, a suburb of Kyiv.



Kyiv has nearly 4 million inhabitants, all of them are currently in danger.pic.twitter.com/lWeDGYeSrs