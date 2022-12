Tjetër skandal për vokalistin e Aerosmith

13:00 30/12/2022

Këngëtari Steven Tyler po shkakton sërish polemika, por këtë herë nuk bëhet fjalë për gjendjen e tij shëndetësore apo ndonjë problem me varësitë, të cilat madje e kanë detyruar grupin që ai drejton, të anulonte disa prej koncerteve të planifikuara.

Vokalisti i grupit legjendar të Rock-ut, Aerosmith është paditur për abuzim seksual ndaj një të miture. Ngjarjet dyshohet se kanë ndodhur në vitet 70, kur paditësja, e quajtur Julia Holcomb ishte 16 vjeçe, ndërsa Tyler 25. Sipas revistës Rolling Stones, Holcomb deklaroi se Tyler e bindi nënën e saj që t’ia dorëzonte atij kujdestarinë dhe kështu ata jetuan së bashku për më shumë se tre vite gjatë të cilave patën disa takime intime.

Madje Julia zbuloi se ishte shtatzënë në vitin 1975 dhe kishte një abort me insistimin e Tyler. Deri më tani as muzikanti dhe as avokatët e tij nuk kanë komentuar mbi padinë e ngritur në Los Angeles.

Steven Tyler thuhet se u takua me Julian pasi grupi luajti një koncert në Portland, Oregon në 1973. Në padinë e saj, gruaja akuzon këngëtaren se “e ka detyruar dhe bindur” të besojë se abuzimi ishte një marrëdhënie formale romantike.

Tyler mori kujdestarinë e Julia-s dhe u premtoi prindërve të saj se do t’i jepte asaj një jetë më të mirë se sa ata mund t’i kishin dhënë, por përveçse theu fjalën e tij, ai abuzoi me të, e sulmoi dhe i dha drogë dhe alkool. Pas abortit, ajo u largua nga artisti dhe u kthye në Portland për të nisur një jetë të re.

