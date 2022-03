Tjetër sulm në Kharkiv, goditet një kompleks apartamentesh pranë spitalit

22:33 01/03/2022

CNN raporton se një tjetër sulm ajror në Kharkiv të Ukrainës ka goditur një kompleks apartamentesh pranë një spitali.

Shpërthimi vjen disa orë pasi një tjetër sulm ajror shkarkoi dëme të mëdha në ndërtesën e administratës rajonale të Kharkiv. Në një video, që CNN thotë se ka mundur ta verifikojë si autentike, kompleksi shihet në flakë.

“Ndërtesa nuk është më”, thotë dikur./tvklan.al

