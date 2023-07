Tjetër valë stuhish në veri të Ballkanit dhe Italisë

15:12 22/07/2023

Një fëmijë humb jetën në Serbi, dhjetëra të plagosur në Itali

Vendet veriperëndimore dhe qendrore të Ballkanit dhe Italia e Veriut u goditën nga një valë e dytë stuhish me reshje të dendura shiu, brenda një jave. Një 12-vjeçar humbi jetën në Novi Sad në Serbi, pasi qyteti u godit nga një stuhi, që banorët e përshkruajnë si të paprecedentë.

Erërat e forta shkulën pemë dhe dëmtuan ndërtesa e automjete. Po ashtu përmbytën rrugët e qytetit. Stuhitë goditën edhe Kroacinë dhe Bosnje Hercegovinën.

Situatë të vështirë krijoi stuhia edhe në rajonet veriore të Italisë si në Lombardi e Piemonte. Me dhjetëra janë të plagosurit, disa prej të cilëve u goditën nga rrufetë, ndërsa të tjerë nga pemët e shkulura me rrënjë prej erërave të forta.

