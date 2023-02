Tkurret inflacioni në Shqipëri

19:55 10/02/2023

INSTAT: Në Janar kapi shifrën 7.2%

Ritmi i rritjes së çmimeve ka ardhur në rënie në tre muajt e fundit.

Sipas Institutit të Statistikave, inflacioni ne muajin Janar ka zbritur në 7.2%, nga 7.4% që ishte në muajin Dhjetor.

Megjithatë çmimet e ushqimeve vijojnë të mbeten të larta, duke zënë kështu ndikimin më të madh në normën e inflacionit, pasuar nga çmimet e qirave.

Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja më e madhe e çmimeve në Janar vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 13,3 %, pasuar nga grupi “Mobilje dhe pajisje shtëpie” me 6,6 %.

