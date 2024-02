Tom Cruise ndahet nga bukuroshja ruse Elsina Khayrova

14:20 22/02/2024

Atëherë kur të gjithë fansat mendonin se Tom Cruise po konsolidonte romancën me bukuroshen ruse Elsina Khayrova, mediat e huaja shkruajnë se dyshja janë ndarë. Lajmi i ndarjes vjen disa ditë pasi ylli i “Mission Impossible” u takua me fëmijët e saj.

Ndarja thuhet se ka qenë miqësore dhe sipas Daily Mail , kjo edhe për një arsye të rëndësishme, pasi të dy jetojnë në të njëjtën bllok apartamentesh në kryeqytetin britanik.

“Një ndarje jo e mirë do të ishte e sikletshme për të dy, nëse do të përplaseshin me njëri-tjetrin në ashensor”, thotë një burim për The Sun.

61-vjeçari dhe 36-vjeçarja, e cila është ish-gruaja e oligarkut Dimitry Tsvetkov, besohet se janë takuar për herë të parë dhjetorin e kaluar gjatë një feste në Londër ku u panë duke kërcyer së bashku.

Elsina është vajza e Rinat Khayrova, një politikan kryesor rus që ka një pasuri rreth 5 miliardë paund dhe është një aleat i ngushtë i Presidentit Vladimir Putin.

Klan News