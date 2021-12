Tom Holland falenderon miqtë e tij

15:11 19/12/2021

25-vjeçari ka qenë mjaft i angazhuar në filmin “Spider-man: no way home”

Aktori i njohur Tom Holland zgjodhi që të falenderonte edhe miqtë e tij që qëndrojnë pas skenave. 25-vjeçari falënderoi dyshen Luke Scott dhe Greg Toënley të cilët e kanë ndihmuar me marifetet gjatë xhirimeve, për filmin “Spider-Man: No Way Home”.

Aktori ndau një foto të të dyve duke e mbajtur Hollandin teksa të gjithë kishin veshur kostumet e tyre.

“Pa këto legjenda, ky film nuk do të ishte asgjë. Faleminderit djema për punën dhe përkushtimin tuaj të palodhur. Që nga përplasja e Lukës në shkallë, tek rënia e Gregut në dysheme, tek unë duke ngulur gishtin tim të vogël në motorrin e avionit . Ka qenë një aventurë. Ju dua djema.”

Kujtojmë se aktori është në një lidhje me Zendaya e cila ka luajtur po ashtu për filmin SpiderMan Në korrik të këtij vit ishin paparacët të cilët i kapën duke u puthur, duke u dhënë fund kështu thashethemeve se dyshja janë në një lidhje dashurie.

