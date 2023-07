Tom Holland flet për romancën me Zendaya

Shpërndaje







23:10 06/07/2023

Aktori i njohur: Ndihem më shumë fat që e kam në jetën time

Tom Holland ka folur për romancën e tij me aktoren tjetër të njohur Zendaya. Aktori shpjegoi pse ai dhe 26-vjeçarja ndihen kaq mirë së bashku.

“Jam me fat që kam dikë si Zendaya në jetën time. Është interesante të jesh në një marrëdhënie romantike me dikë që ka të njëjtin rrugëtim me ty”, është shprehur ai.

Holland ka qenë i hapur t’u tregojë fansave pak nga marrëdhënia e tij me Zendaya, me të cilën është takuar që nga korriku 2021. Në intervista të ndryshme ai shpesh ka bërë disa deklarata dashurie për të dashurën e tij.

Dyshja u takuan për herë të parë teksa luanin në fillimin ‘Spider-Man: Homecoming’ të vitit 2017. Të dy fillimisht ndezën thashethemet se ata ishin në lidhje atë vit, dhe në korrik 2021 media rozë amerikane Page Six publikoi foto të çiftit duke ndarë një puthje pasionante në makinë.

Klan News