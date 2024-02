Tony Blair interviston Ramën në Dubai

16:46 13/02/2024

Rama: Blair është arsyeja pse unë jam në politikë dhe kryeministër

Në Samitin Botëror të Qeverisjes në Dubai, kryeministri Edi Rama pati intervistuesin më të pazakontë, ish kryeministrin e Anglisë, Tony Blair. Lavdet dhe vlerësimet ndaj njëri-tjetrit, dominuan temën e forumit.

“Shqipëria është një vend, që në vitet 80 dhe në fillim të viteve 90 ishte lënë pas bote, ndërkohë që gjatë këtyre viteve ka bërë hapa të jashtëzakonshëm përpara dhe Edi si kryeministër është i fokusuar shumë te revolucioni teknologjik dhe ajo çfarë mund të bëjë për vendin e tij”.

Meritat e angazhimit në politikë Edi Rama ia atribuoi të gjitha mikut të tij, Tony Blair.

“Unë nuk do të isha as kryeministër dhe as një njeri i angazhuar në politikë nëse nuk do të ishte për të dhe para se ta njihja ishte frymëzimi im për të hyrë në politikë, për të reformuar Partinë Socialiste, dhe për të besuar se politika mund të jetë një rrugë e tretë për të majtën.”

Shqipëria u vlerësua si një nga vendet me rezultate të spikatura për qeverisjen digjitale, për këtë arsye Tony Blair, kërkoi nga kryeministri shqiptar të shpjegonte se arriti të çonte vendin në një pikë të tillë.

“Na thoni diçka për elementet e ndryshme se si po e sillni këtë revolucion digjital në vend?

“Nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin, por sistemi që korrupton njerëzit. Duhet të ndërtosh sisteme të cilat të mund ti mbajnë njerëzit në fre, në kuptimin e respektimit të procedurave dhe të drejtave të gjithësecilit. Teknologjia nxjerr nga tabloja ndërmjetësin dhe të pasurit një sistem shërbimesh të lidhur drejtpërdrejt me njerëzit.”

Kryeministri Rama foli edhe për përpjekjet që po bën për të hyrë më shpejt në BE me ndihmën edhe të Mira Muratit, shqiptares e cila krijoi Chat GPT për ta përshpejtuar rrugën drejt anëtarësimit në BE.

