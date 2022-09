Top Gun Maverick me fitimet më të larta

Shpërndaje







14:05 07/09/2022

“Top Gun: Maverick”, filmi i pestë i Tom Cruise me fitimet më të larta të të gjitha kohërave,701 milionë $

“Top Gun: Maverick” u bë filmi i pestë me fitimet më të larta të të gjitha kohërave në tregun vendas, duke tejkaluar hitin e marvel-it të vitit 2018 “Black Panther”.

“Top Gun: Maverick” ka fituar 701 milionë Dollarë në Amerikën e veriut, ndërsa “Black Panther” ka marrë 700 milionë Dollarë gjatë shfaqjes së tij në kinema. ky është momenti historik më i fundit për “Top Gun: Maverick”, i cili ishte tashmë filmi me fitimet më të larta të Hollivudit të vitit 2022, me një fitim bruto prej 1.4 miliardë Dollarësh. Filmi është një vazhdim i shumëpritur i “Top Gun” origjinal të vitit 1986, me Tom Cruise që kthehet si pilot i famshëm i marinës, i cili tani duhet të trajnojë një brez të ri aviatorësh.

“Star wars: The Force Awakens” është filmi më i madh vendas i të gjitha kohërave me 936 milionë Dollarë në grumbullim, ndërsa “Avengers: Endgame” është në vendin e dytë me 858 milionë Dollarë.“Spider-Man: No ëay home” i vitit të kaluar, filmi me fitimet më të larta i publikuar gjatë pandemisë Covid-19, është i treti i të gjitha kohërave pasi fitoi mbi 800 milionë Dollarë në shtëpi.

Klan News