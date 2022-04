“Top Gun: Maverick”, premierë në Kanë

22:42 03/04/2022

Në këtë edicion të 75-të, Tom Cruise do kujtohet për arritjet e jashtëzakonshme në Hollywood

Tom Cruise do të shfaqë vazhdimin e tij të shumëpritur “Top Gun” në Festivalin e Filmit në Kanë në Maj, në një ngjarje që do të kujtojë gjithashtu karrierën e tij në Hollywood.

Tridhjetë e gjashtë vjet që kur piloti kryelartë Cruise, Maverick u ngrit në qiell, “Top Gun: Maverick”, i cili e sheh aktorin të riprodhojë rolin, do të fillojë shfaqjen e tij në kinema nga 25 Maji me disa vonesa të lidhura me pandeminë.

Cruise ishte për herë të fundit në festivalin e Kanës, një ngjarje vjetore e industrisë së shkëlqyer në Rivierën Franceze, për filmin e tij të vitit 1992 “Far and Away”.

“Pikërisht tridhjetë vjet më vonë, më 18 Maj 2022, Festivali i Kanës do t’i bëjë atij një nderim të jashtëzakonshëm për arritjet e tij të jetës”, thanë organizatorët në një deklaratë.

Në atë ditë të veçantë, Tom Cruise do të ketë një bisedë në skenë me gazetarin Didier Allouch dhe do të ecë në shkallët e Palais des Festivals . Festivali i Filmit në Kanë i këtij viti, edicioni i tij i 75-të, do të zhvillohet nga 17-28 Maj.

