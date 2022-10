Topi: Askush nuk ka të drejtë të njollosë luftën e UÇK-së, shumë njerëz bëhen merak se po na mërzitet Vuçiç

23:50 05/10/2022

Ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, mblodhi ish-krerët e shtetit shqiptar për të udhëtuar drejt Hagës për një vizitë me drejtuesit e UÇK-së në kohën e luftës.

Mes tyre ishte edhe ish-Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, i cili rrëfeu në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan këtë vizitë dhe arsyet e saj. Ish-Presidenti Topi u shpreh se kjo ishte një vizitë në shenjë solidariteti dhe mbështetje politike.

Bamir Topi: Padyshim ishte një vizitë në shenjë solidariteti dhe e dyta një mbështetje politike pasi e gjithë historia e çlirimit të Kosovës ku UÇK ishte dhe mbetet dhe do të jetë një misionare e historisë së kombit shqiptar, në kushtet e genocidit serb dhe për më tepër që ende ka pozicione që vijnë kryesisht nga Serbia dhe aleatët të Serbisë të deklaruar ose jo, e bëjnë të domosdoshme që njerëz që kanë drejtuar shtetin shqiptar të deklarohen dhe politikisht për nevojën e kujtesës. Kanë kaluar 2 dekada dhe mua më rezulton se harresa ka ndodhur dhe po ndodh, diku pa qëllim sepse është njerëzore sepse kur kalojnë vitet, gjëra dhe mund të mbesin. Ajo që po ndodh, pa dashur që të interferoj në çështjet e drejtësisë, ne besojmë se do të ketë një vendimmarrje në fund për t’i çliruar nga akuzat, ne në planin politik. Do të vazhdojmë të ngrejmë zërin, boll të kemi raportin e Dick Martyt i cili e ka vendosur ekzistencën e një shtëpie të verdhë, patjetër që kjo të bën të revoltohemi, në planin njerëzor, pse jo dhe profesional.

Ish-Presidenti Topi ka deklaruar se takimi me ish-krerët e UÇK-së ka qenë vëllazëror dhe sprova e tyre i ka forcuar ata.

“Takimi ishte vëllazëror, gjendja e tyre ata janë në kushte izolimi. Po sprova e tyre është e tillë që i ka lejuar atyre që të forcohen si karakter.”

Gjatë intervistës, Ish-Presidenti Topi është shprehur se askush nuk ka të drejtë të njollosë luftën e UÇK-së.

“Si e konsideroni aktakuzën që është ngritur për krime. Së pari, unë dua të rikthej pikërisht situatën e tmerrshme të genocidit serb në Kosovë, në Bosnje. Kam të freskëta imazhet e atij eksodi, kam parasysh vrasjet masive, kam në vëmendje solidaritetin e botës demokratike. Nga kjo pikëpamje, njerëz të pambrojtur, njerëz që u sulmuan nga makineria serbe, patjetër që na nevojë që dikush të ju dalë zot fateve të vendeve të tij dhe nga kjo pikëpamje askush nuk ka të drejtë të njollosë luftën e UÇK-së. Patjetër që ka shumë pozicione të kompromentuara polItike. Disa vende jo vetëm që nuk e kanë njohur, por nga individë apo qarqe qoftë dhe nga vendet demokratike, duket se ka një ndjeshmëri të pabazuar tek emocionet e Vuçiç, duket se shumë njerëz bëhen merak se po na mërzitet Vuçiç. Në raport me Kosovën, deklaratat e tij politike shpeshherë janë dhe provokative.”

