Toronto FC zyrtarizon Insigne

23:50 08/01/2022

Klubi i futbollit të Torontos ka zyrtarizuar blerjen e Lorenco Insinjes. Futbollisti 30 vjeçar do të largohet nga Seria A në muajin qershor, kur të përfundojë kontrata e tij me skuadrën e Napolit. Kapiteni i “të kaltërve” do të nisë një aventurë të re me ekipin kanadez, që e quajti marrëveshjen me sulmuesin, një moment historik. Vetë lojtari përshëndeti tifozët e Torontos me një video-mesazh.

“Përshëndetje! Doja që të përshëndesja të gjithë tifozët e Torontos. Jam i kënaqur për këtë aventurë të re. Doja që të falënderoja klubin dhe do të takohemi në korrik!”

Insinje firmosi një kontratë katër vjeçare, me opsionin për një vit shtesë me klubin kanadez. Ai do të përfitojë 8 milionë euro në sezon, përveç bonuseve. Ekipi kanadez luan në kampionatin amerikan të MLS-së. Insinje ka luajtur në 416 takime me Napolin, ku ka shënuar 144 gola dhe ka dhënë 95 asiste. Me Italinë, ka zhvilluar 53 ndeshje dhe ka shënuar 10 gola.

Klan News