Toronto “mbështillet” nga ngjyrat

23:40 05/06/2022

Shfaqja spektakolare është pjesë e një ekspozite që synon të ndërgjegjësojë qytetarët për ndryshimet klimatike

Qielli mbi qytetin kanadez të Torontos u zbukurua nga një ylber ngjyrash. Kjo pamje është pjesë e një shfaqjeje të jashtëzakonshme piroteknike që ka si qëllim të ndërgjegjësojë njerëzit për rrezikun e ndryshimeve klimatike.

Për shfaqjen spekakolare u hodhën fishekzjarrë dhe eksplozivë nga një skelë e vendosur mbi Liqenin Ontario të Torontos. Spektatorët u mblodhën pranë liqenit për të parë fishekzjarrët dhe shtëllungat shumëngjyrëshe.

Shumë prej tyre mund të shiheshin duke shkrepur foto ndërsa të tjerë edhe duartrokitën këtë shfaqje të veccantë. Por disa prej të pranishmëve dukshëm mjaft të emocionuar u ngjyrosën nga pluhuri shumëngjyrësh.

Ekspozita e titulluar ‘A Tribute to Toronto’ është e fundit nga artistja Judy Chicago e njohur tashmë për ekspozita tepër të veccanta të cilat përfshijnë mjetet piroteknike.

Klan News

Judy Chicago’s A Tribute to Toronto at the Toronto Biennial of Art ‍🌫️ 🎨 ✨ 📹#judychicago @TorontoBiennial

#atributetotoronto #toronto #sugarbeach pic.twitter.com/SKDVU6KkMv