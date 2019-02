Tortë me dardhë dhe çokollatë (Video)

Përbërësit:

200 gr çokollatë e grirë

200 gr verë e bardhë

200 gr miell

170 gr gjalp

100 gr sheqer

100 gr biskota

7 gr maja

4 dardha

4 vezë

Përgatitja:

Vendosim një tenxhere me ujë që të ngrohet dhe mbi të vendosim një tas për të shkrirë çokollatën dhe gjalpin. Pasi shkrihet shtojmë bizkotat e thërrmuara. Qërojmë dardhat, i presim në feta dhe i vendosim në tigan, mbi to hedhim verën. Në një tas rrahim vezët me mikser, shtojmë majanë, sheqerin, miellin dhe vazhdojmë i përziejmë derisa të formohet brumi. Pasi formohet brumi shtojmë në të njëjtin tas edhe çokollatën e shkrirë dhe vazhdojmë i përziejmë. Brumin e hedhim në tortier, mbi të vendosim dardhat e shuara me verë dhe shtojmë sërish brumë dhe i mbulojmë. Më pas e fusim në furrë për rreth 40 minuta./tvklan.al